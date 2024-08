Dalla Turchia: "Chiesa vuole 9mln d'ingaggio!", l'agente smentisce: "Mai trattato col Besiktas"

Fali Ramadani, agente di Chiesa, ha spiegato la situazione ai microfoni di Sky Sport.

In queste ore sono circolate alcune dichiarazioni attribuite al vice presidente del Besiktas, Hüseyin Yücel. Su un possibile trasferimento di Federico Chiesa in Turchia, il dirigente turco avrebbe dichiarato: "È vero che siamo interessati a lui da circa 10 giorni. Nell'ambito della comunicazione trasparente che abbiamo Fatto finora, vorrei precisare che lo stipendio del giocatore è di 9 milioni di euro e che il suo club prevede una quota di trasferimento di 15 milioni di euro. Attualmente sono coinvolti 7 club. Abbiamo fatto la nostra offerta, ma le aspettative non sono molto razionale e non sembra possibile soddisfarli. Pertanto, da oggi Chiesa non è nell'agenda del Beşiktas".

Fali Ramadani, agente di Chiesa, ha spiegato la situazione ai microfoni di Sky Sport: "Non conosco la persona in questione e non ho mai trattato con il Besiktas per Federico Chiesa".