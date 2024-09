Danilo non vuole fare la riserva: a gennaio può lasciare la Juve

La Juventus e Danilo non sono mai stati così lontani. L'ex capitano bianconero, con l'arrivo di Thiago Motta in panchina, ha perso tutte le certezze conquistate fino allo scorso anno: fascia e titolarità.

I numeri della stagione in corso sono lontani anni luce da quelli della gestione Allegri, su sei gare ufficiali, ha disputato cinque minuti in Serie A e 33 in Champions League. Il difensore, secondo il Corriere della Sera, starebbe quindi pensando di lasciare i bianconeri già nella sessione invernale di calciomercato.