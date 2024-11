David show e la Juve prepara il colpo a zero per l'estate: la strategia

vedi letture

Nella recente sfida di campionato contro il Lille, la Juventus ha potuto osservare da vicino Jonathan David. L'attaccante, autore fin qui di 15 reti in 21 gare stagionali, è in scadenza nel giugno del 2025, dunque può diventare nel giro di qualche mese uno dei free agents più appetibili sul mercato.

E, da febbraio, può persino firmare un accordo con una nuova squadra (le pretendenti di certo non gli mancano). Secondo quanto riporta Tuttosport la Juve dovrà rinunciare al colpo per gennaio, ma che per la prossima estate ha intenzione di tornare con forza sul calciatore. David in passato era stato accostato anche al Napoli.