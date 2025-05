De Bruyne al Napoli, il Man City ha deciso: pronto assalto a Reijnders

Tijjani Reijnders salvo clamorosi colpi di scena sarà il grande sacrificio del Milan in questa finestra di calciomercato. Il centrocampista olandese, scrive TMW, il migliore di un'annata sciagurata per i colori rossoneri, è il prescelto del Manchester City per sostituire Kevin De Bruyne, fuoriclasse che dopo dieci stagioni ha già salutato tutti ed è pronto a ripartire dal Napoli.

KDB non sarà a disposizione per il prossimo Mondiale per Club e già per quella competizione Pep Guardiola vuole il calciatore olandese che in due stagioni al Milan ha collezionato oltre 100 presenze e nell'ultima ha realizzato 15 reti.