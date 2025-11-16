Derby in campo ma anche sul mercato: Inter e Milan si contendono un ex azzurro
Domenica 23 novembre Inter e Milan torneranno in campo a San Siro per il derby. Ma la sfida non riguarda solo il terreno di gioco: anche sul mercato le due squadre stanno seguendo alcuni obiettivi comuni, a partire dal portiere del futuro. Secondo quanto riportato dal QS, il nome in cima alla lista dell’Inter è quello di Elia Caprile, passato dal Napoli al Cagliari.
I nerazzurri lo stanno monitorando con grande attenzione, ma anche il Milan sta valutando il suo profilo. Caprile non è l’unico obiettivo in comune: anche Zion Suzuki del Parma è finito nel mirino di entrambi i club. Il portiere giapponese è attualmente fermo per infortunio e Chivu lo conosce bene, avendolo allenato nella sua esperienza della scorsa stagione sulla panchina dei ducali.
