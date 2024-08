Disastro Atalanta in casa dei campioni d'Italia: l'Inter travolge 4-0 la squadra di Gasp

Nuova stagione, vecchio risultato. L'Inter non sbaglia il primo big match del suo campionato, l'Atalanta riceve una doccia gelata sui propri bollenti sogni tricolore. A San Siro finisce come era finita a febbraio, 4-0 per i campioni d'Italia, trascinati da un Marcus Thuram in versione XL e da un ispiratissimo Nicolò Barella, autore di un autentico gioiello. La grande differenza, rispetto all'ultimo incrocio, è che la Dea parte in ginocchio e ci resta per tutti i novanta minuti, un'apnea figlia anche dell'emergenza: non c'è partita dall'inizio alla fine, sembrano due sport diversi anche se tutti sappiamo quanto l'Atalanta sappia giocare a calcio. L'Inter, quando è in serata così, lo fa divinamente. A proposito di precedenti: Simone Inzaghi allunga nel duello tutto personale con Gian Piero Gasperini. Sesta vittoria consecutiva sul tecnico di Grugliasco per il piacentino, che aggancia il Torino e si rimette lì davanti a tutti. Sarà una sosta dolce ad Appiano, più complicata a Zingonia: al netto del valore dell'avversario, un'Atalanta quasi irriconoscibile è già a due sconfitte in Serie A.

Inter devastante, Dea in ginocchio. Nel primo tempo di comune ci sono solo i colori, non certo gli sport. L'avvio dell'Inter è devastante: Darmian ha subito la palla gol e la spreca, ma nel giro di dieci minuti i campioni d'Italia sono già sul 2-0. Prima una deviazione di Djimsiti su un cross basso di Thuram, poi l'eurogol di Barella che, di sinistro, di prima intenzione, infila ancora Carnesecchi. La reazione orobica è un gol divorato da Retegui, momento sliding doors di una serata che l'Inter rischia di arrotondare ulteriormente: solo il palo nega la gioia del 3-0 a uno scatenato Thuram. Le contromisure di Gasperini - bersagliato da cori non ripetibili - non danno praticamente alcun frutto, nel finale di frazione qualche timore per Inzaghi che vede Acerbi dolorante dopo uno stacco, ma il centrale rimarrà in gara.

Doppio Thuram e poker Inter. Atalanta mai in partita. La ripresa si apre senza cambi ed esattamente come era iniziata la partita. Sugli sviluppi di una rimessa laterale Thuram sbuca nel mischione e di punta batte Carnesecchi. Prima dell'ora di gioco, dopo altre due occasioni per Barella e Lautaro, la scena si ripete, questa volta dopo un corner: sponda aerea di Mkhitaryan, colpo di rapina del francese. 4-0 e doppietta personale, la partita finisce sostanzialmente lì se non per i tentativi dei campioni d'Italia di far segnare Lautaro, che uscirà a secco ma tra gli applausi. Il pokerissimo lo firmerebbe Dimarco, ma la squadra arbitrale non convalida per fuorigioco. Al novantesimo, pecca di generosità Arnautovic: liberato a tu per tu con Carnesecchi da Tremi, restituisce all'iraniano anziché battere a rete.