Disastro Inter! La Fiorentina domina e vince 3-0 con soltanto 13 giocatori

La Fiorentina con appena 13 elementi arruolabili cala il tris e batte 3-0 l’Inter dominando in lungo ed in largo nel recupero della 14^ giornata di Serie A. Nel primo tempo un gol annullato all’Inter, due sfiorati dalla Fiorentina - Alla mezz’ora l’Inter trova il gol del vantaggio con un Carlos Augusto versione rapace, ma l’esterno nerazzurro partiva da posizione di fuorigioco: il guardalinee non sventola, il VAR annulla. Due giri d’orologio dopo, per poco è la Viola a segnare, ma Kean di testa sbatte su Sommer. E al 39’ la Fiorentina ne sfiora un altro, con Dodo lanciato da Kean e impreciso al momento del tiro. L'Inter tiene palla, ma i viola sono quelli più pericolosi.

Nella ripresa succede di tutto e la Fiorentina schianta l’Inter - Al 60’ si sblocca la partita con l’1-0 viola firmato da Ranieri Il difensore corregge in rete un calcio d’angolo di Mandragora impattando in scivolata la sfera e lasciando di stucco Sommer per il vantaggio dei padroni di casa. Il raddoppio arriva 8 minuti più tardi con Kean che sfrutta al meglio il bel cross di Dodo e di testa non lascia scampo a Sommer. All'89' arriva il tris viola, ancora con Kean. Retropassaggio Dimarco clamorosamente sbagliato e con Sommer fuori dai pali l'attaccante ne approfitta: destro a porta vuota e palla in rete per la doppietta personale. Inter mai realmente in partita. 3-0 per la Fiorentina, festa al Franchi.