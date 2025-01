Dopo aver perso il posto al Genoa, Gollini può tornare in una big: Roma pronta a chiudere

La Roma continua a lavorare per consegnare a mister Ranieri anche un nuovo vice-Svilar. Come riporta questa mattina il Corriere dello Sport, i giallorossi sarebbero pronti a dare un'accelerata all'operazione Pierluigi Gollini col Genoa. L'estremo difensore ex Napoli, Fiorentina e Atalanta potrebbe non essere tra i convocati proprio per la sfida contro i capitolini di domani, perché sempre più vicino al trasferimento. Mathew Ryan vorrebbe andarsene per giocare di più, da qui la decisione di Ghisolfi di affondare per l'estremo difensore classe 1995, attualmente in prestito al Grifone dalla Dea.

Al Genoa non era partito male

Il portiere bolognese è arrivato l'estate scorsa alla corte di Alberto Gilardino, poi sostituto da Patrick Vieira a campionato in corso, per difendere i pali del Genoa. Il suo debutto è stato in casa contro l'Inter alla prima giornata di campionato, pareggiata per 2-2 al "Ferraris", collezionando poi sette presenze e incassando 15 gol (solo una gara da imbattuto).

Poi l'infortunio e la perdita del posto

A metà ottobre però un'infortunio all'anca ha tenuto il classe 1995 lontano dai campi e contemporaneamente ha portato in auge Nicola Leali. Con il ritorno a disposizione Gollini non ha infatti più trovato spazio, con l'ex Ascoli e Perugia che è diventato invece il titolare. Proprio per questo motivo, adesso la sua posizione sembra in bilico.