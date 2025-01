Doppio Adams, il Torino domina col Cagliari: Caprile evita un passivo peggiore

vedi letture

Il Torino di Vanoli batte 2-0 Cagliari dell'ex Nicola nell'anticipo del 22° turno di Serie A. I granata fanno riesultare l'Olimpico Grande Torino dopo ben 91 giorni.

Bellissima azione e vantaggio granata già al minuto 6: Vlasic lancia sulla destra Lazaro, l'ex Inter premia la sovrapposizione interna di Ricci, che entra in area e serve al centro Che Adams. Controllo e bolide sotto la traversa dello scozzese, con palla alle spalle di un incolpevole Caprile. Il Cagliari accusa il colpo e al 29' per poco non subisce il 2-0: Karamoh si presenta davanti a Caprile e calcia, trovando l'ottima respinta del nuovo portiere dei sardi. Nel finale di frazione altra doppia occasione per i padroni di casa: al 41' Pederson scambia palla in area con Vlasic e calcia davanti a Caprile, che ancora una volta si fa tuttavia trovare pronto; al 44' destro a giro di Karamoh dopo essere sfuggito a Zappa e deviazione del solito ex Napoli in angolo.

Nella ripresa il copione non cambia e al Torino viene subito annullato il gol del raddoppio. Vlasic trova sulla sinistra Karamoh, palla in area per Lazaro che non sbaglia a due passi da Caprile, ma il numero 7 era in fuorigioco. Tameze chiama Caprile all'ennesima parata con un gran colpo di testa al 53', poi ecco il 2-0 ormai nell'aria. Fermato precedentemente dal palo a porta sguarnita, Adams si riscatta e realizza la sua personale doppietta depositando la palla in rete dopo una clamorosa traversa colpita da Karamoh. Controllo VAR, per un possibile fallo a inizio azione del 7 granata su Luperto, e marcatura convalidata.