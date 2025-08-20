Ultim'ora Douglas Luiz lascia la Juventus: fatta con il Nottingham per 30mln

Douglas Luiz è sempre più lontano dalla Juventus. Secondo quanto riportato da Sky Sport nelle ultime ore il club bianconero ha infatti raggiunto un accordo verbale con il Nottingham Forest per la cessione del centrocampista a titolo definitivo, per una cifra vicina ai 30 milioni di euro. L'operazione verrà ratificata nelle prossime ore e il giocatore tornerà dunque in Inghilterra a un anno di distanza dal suo approdo a Torino.

Nell'estate 2024 Douglas Luiz era arrivato alla Juventus firmando un quinquennale, ovvero un contratto fino al 30 giugno 2029. In carriera il brasiliano è sceso in campo 27 volte con la Juve, 39, con 5 gol segnati, con il Vasco da Gama, 46 con il Girona e 204, con 22 reti con l'Aston Villa. Inoltre ha vestito anche 18 volte la maglia del Brasile, 7 con l'Under 20, 6 con l'Under 23, con 2 reti all'attivo, e 5 con l'Olimpica. Nel suo palmares può vantare una medaglia d'oro alle Olimpiadi, conquistata a Tokyo nel 2021.