Dovbyk la sblocca all'ultimo secondo: Roma avanti 1-0 sulla Fiorentina a fine primo tempo

Si è chiuso il primo tempo tra Roma e Fiorentina con i giallorossi in vantaggio per 1-0 grazie al gol di Dovbyk allo scadere. La partita, fondamentale in ottica Champions, è iniziata a ritmi bassi con poche occasioni nei primi 25 minuti. Kean ci prova più volte ma trova sempre un attento Svilar, mentre anche la Roma si rende pericolosa con Celik, fermato da De Gea.

Nel recupero salgono in cattedra ancora i portieri, finché, su schema da calcio d’angolo, Dovbyk insacca l’1-0 scatenando le proteste di Palladino per il presunto tempo scaduto. Lo stadio Olimpico è carico per una delle ultime partite di Ranieri, mentre la Fiorentina sembra avere la testa anche alla semifinale di Conference. Il primo tempo si chiude con la Roma avanti, ma con una gara ancora aperta.