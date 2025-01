Dovbyk salva la Roma nel recupero, il Bologna protesta: finisce 2-2 al Dall'Ara

La Roma non è più in grado di vincere in trasferta: a Dall'Ara finisce 2-2 col Bologna. La partita si è stappata nel giro di pochi minuti: Saelemaekers, dallo spigolo destro, si è accentrato sorprendendo Skorupski, ingannato dal rimbalzo. Ma i giallorossi, in avanti per cercare subito la seconda rete, sono stati raggiunti dal Bologna due minuti più tardi, con Dallinga abile a sfruttare il pallone di Odgaard.

Cinque minuti più tardi la squadra di Italiano ha messo la freccia grazie al calcio di rigore assegnato ai padroni di casa per un fallo di mano di Kone in area: dal dischetto ci ha pensato Ferguson a firmare la rete del sorpasso. Nel finale Dovbyk ha pareggiato i conti.