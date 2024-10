Ds Lazio furioso: "Alla Juve non servono certe sviste! Anche Cristoforetti dallo spazio ha visto"

E' un Angelo Fabiani furioso dopo Juventus-Lazio, gara indirizzata da troppi errori del sestetto arbitrale, secondo quanto sostiene il dirigente biancoceleste. Intervenuto ai microfoni di SportMediaset, il direttore sportivo parla così della gara persa: "Siamo sportivi, accettiamo la sconfitta. Facciamo i complimenti alla Juventus, ma non ha bisogno di queste sviste, anche dal satellite dove c'è Samantha Cristoforetti (in realtà è tornata sulla Terra da due anni circa, ndr) si era visto. A questo punto c'è una zona d'ombra, sennò non si spiega. Facciamo i complimenti ai nostri ragazzi che hanno fatto una gara eccezionale, non meritavamo di perdere.

Serve uniformità, questo fa male all'intero movimento calcistico. Non sono bravo a cucinare, ma so riconoscere se il cibo è buono. Pugno di Douglas Luiz a Patric? Lo sfiorano soltanto l'episodio. A Formello abbiamo una sala regia micidiale, vediamo tutto. Romagnoli l'hanno fatto vedere in tutte le salse, questo episodio no. Ne prendiamo atto. Ci rialzeremo più forti di prima".