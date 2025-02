Due rossi e tante polemiche: il Milan passa 2-0 ad Empoli

vedi letture

Il Milan batte 2-0 l'Empoli in una gara piena di episodi. A decidere il match il gol di Rafa Leao e la prima volta di Santiago Gimenez all'esordio in Serie A, entrambe le reti arrivate su assist di Pulisic e soprattutto con le due squadre in dieci uomini. Infatti, prima viene espulso Tomori per doppia ammonizione: al secondo giallo c'era fuorigioco di partenza di Colombo, non segnalato dal guardalinee e il Var non può intervenire; poi Marianucci, provocato da Gimenez, gli dà un mezzo calcio e viene espulso ristabilendo la parità numerica.