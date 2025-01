Emergenza Juventus, quale prossima invenzione per Motta? Koopmeiners in difesa

La Juventus riprende gli allenamenti con un umore cupo dopo tre gare senza vittorie e due sconfitte consecutive. L’Empoli, prossimo avversario, si prospetta come un ostacolo insidioso, soprattutto considerando le difficoltà della squadra di Thiago Motta, alle prese con infortuni e scelte delicate. L’assenza di Kalulu per un mese apre il dibattito sulla difesa. Renato Veiga si candida per una maglia da titolare, mentre alternative d’emergenza potrebbero prevedere Locatelli arretrato, Savona accanto a Gatti o addirittura Koopmeiners, già indicato dal tecnico come possibile centrale difensivo.

Per uscire dal tunnel, Motta punta sulla continuità piuttosto che sulle rivoluzioni. Cambiaso resta in dubbio, ma Kolo Muani e Nico Gonzalez potrebbero tornare titolari, così come Locatelli e Di Gregorio. Un undici più simile a quello visto a Napoli, per ridare stabilità a un gruppo apparso fragile e disorientato. Dopo la disfatta con il Benfica, un confronto interno ha evidenziato la necessità di una svolta. Motta, consapevole del peso del momento, parlerà con i suoi ragazzi con un’intensità diversa. Il campo dirà se basterà per invertire la rotta.