Empoli in dieci per un'ora e l'Inter ne approfitta: tris nerazzurro al Castellani

vedi letture

Al Castellani l'Inter batte l'Empoli 3-0 sfruttando l'uomo in più, grazie all'espulsione di Saba Goglichidze, maturata alla mezz'ora.

La prima occasione è dei padroni di casa: Solbakken arriva in area e incrocia, non abbastanza da mettere in difficoltà Sommer. Al 12' miracolo di Vasquez: sulla punizione tesa di Dimarco, Ismajli devia involontariamente verso la propria porta. L'estremo difensore in prestito dal Milan ci mette una (super) pezza. L'Inter passa al 19': Lautaro recupera palla e verticalizza per Darmian, che va in meta. Un tocco di mani del laterale, però, porta alla non convalida della marcatura da parte della squadra arbitrale. La gara cambia in maniera drastica alla mezz'ora, quando Goglichidze entra col piede alto e a martello su Thuram. L'arbitro Marchetti inizialmente estrae il cartellino giallo, poi convertito in rosso dopo essere stato richiamato al monitor.

Al 50' Frattesi sblocca la gara del Castellani, portando l'inter in vantaggio: cross lungo di Bastoni, sul secondo palo Darmian rimette in mezzo appena prima che esca - non per i giocatori toscani, ma l'arbitro non ha dubbi - in favore di Frattesi. Controllo e tiro, nulla da fare per Vasquez. È ancora Frattesi a raddoppiare, l'ex di serata firma anche il 2-0 a poco più di venti minuti dalla fine della gara. L'azione nasce da Barella: filtrante per Lautaro, che a sua volta appoggia per l'accorrente Frattesi. Conclusione di prima e nulla da fare: prima doppietta in Serie A per l'ex Sassuolo. Al 79' arriva il terzo gol nerazzurro con Lautaro Martinez: il tris nasce da un errore di Vasquez. Il portiere toscano regala palla a Barella, che la appoggia per l'inserimento del 10: sinistro a incrociare e gol numero 134 dell'argentino che diventa il miglior marcatore straniero di sempre dell'Inter.