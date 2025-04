Ufficiale Empoli, Maleh e Kouame operati a Villa Stuart dal prof. Mariani: la nota

L'Empoli, rivale del Napoli lunedì al Maradona, ha dovuto fare i conti con due nuovi importanti infortuni riguardanti giocatori della rosa a disposizione di mister Roberto D'Aversa. Quest'oggi a Villa Stuart a Roma sono stati operati per i rispettivi problemi fisici sia Youssef Maleh che Christian Kouame.

Youssef Maleh è stato operato nel primo pomeriggio dal professor Mariani al collaterale mediale del ginocchio sinistro. L’intervento è perfettamente riuscito, col giocatore che rimarrà ricoverato una notte in clinica. I tempi di recupero sono stimati in circa un mese e mezzo, col centrocampista che rischia così di non rientrare in tempo per la fine del campionato.

Stagione sicuramente conclusa invece per Christian Kouamé, anche lui operato nel primo pomeriggio di oggi a Villa Stuart dal prof Mariani. Nel suo caso si è trattato di un intervento al legamento crociato anteriore del ginocchio destro, in seguito all’infortunio avvenuto durante la gara contro il Cagliari di domenica scorsa.