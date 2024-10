Empoli, un ko in difesa e dubbio modulo per D'Aversa: le ultime di formazione

Ultimo giorno lavoro sul campo per sciogliere i restanti dubbi di formazione per Roberto D'Aversa. I dubbi partono dal modulo, scrive il Corriere dello Sport: 3-4-2-1 o con il 3-5-2.

In caso di 3-4-2-1 come punta centrale tornerà dal primo minuto Lorenzo Colombo con alle sue spalle appunto Fazzini e Sebastiano Esposito, uno dei più in forma del gruppo toscano. Alle loro spalle toccherà a Grassi il compito di tenere la squadra corta tra i reparti con Gyasi e Pezzella esterni e uno tra Anjorin e Henderson. Se invece D'Aversa opterà per una linea di metà campo a cinque, i due britannici partiranno titolari con Esposito ad affiancare Colombo . Out Viti dopo una settimana tribolata post Under 21 e con Goglichidze e Ismajli, il terzo sarà De Sciglio.