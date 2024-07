Estate dura per chi cerca i bomber: la Roma senza il sostituto di Lukaku, altri due affari sfumati

Non è facile per nessuno assicurarsi una punta di sicuro affidamento in quest'estate. Nelle ultime ore la Roma, che s'è concentrata sull'affare Matias Soulé senza però giungere a un accordo, deve fare i conti con l'intrigo legato alla punta che sostituirà Lukaku. Youssef En-Nesyri pare essere sempre più vicino al Fenerbahce di José Mourinho, Jonathan David pare preferire la Premier League alla Serie A e così c'è un rebus centravanti per la Roma.

Chi può essere il nuovo '9' capitolino? Secondo l'edizione odierna del Corriere dello Sport, Alexander Sorloth resta nella lista, ma se il Villarreal non tratta sulla clausola da 38 milioni di euro rimarrà probabilmente dov'è. Tra i nomi seguiti c'è anche Samu Omorodion, classe 2004 dell'Atletico Madrid, esploso nell'ultima annata all'Alaves. Valutazione? 40 milioni di euro. L'investimento dipende anche dalla partenza di Tammy Abraham per almeno un'offerta da 20-25 milioni di euro. A quel punto però servirebbero due arrivi.