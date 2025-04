Fattore Italiano nelle coppe: quarta finale negli ultimi due anni solari

Bologna è in festa. La squadra emiliana potrà giocarsi un appuntamento con la storia allo stadio Olimpico il prossimo 14 maggio, la finale di Coppa Italia che mancava da 51 anni ai rossoblù. L'ultimo atto del torneo vedrà la squadra di Vincenzo Italiano opposta al Milan di Conceicao, che ieri sera ha eliminato l'Inter.

E a proposito del tecnico del Bologna, si può parlare di 'Fattore Italiano' nelle coppe, visto che è la quarta finale che riesce a raggiungere negli ultimi due anni solari da allenatore. La prima con il Bologna, visto che le ultime tre le ha tutte conquistate guidando la Fiorentina. Due nella stagione 2022/23, quella di Coppa Italia contro l'Inter e poi contro il West Ham in Conference League, e un'altra nella passata annata calcistica, di nuovo nella terza competizione europea ma contro i greci dell'Olympiacos, a casa loro.

L'obiettivo di Italiano adesso è quello però di scrivere una nuova storia per se stesso, visto che le tre finali sopraccitate sono state tutte perse. Ogni volta di misura: 2-1 le prime due, 1-0 ai supplementari l'ultima in terra di Grecia. Per riuscirci dovrà avere la meglio sul Milan di un altro specialista delle coppe come Sergio Conceicao, che in questa annata in rossonero a velocità alterne ha saputo comunque garantire la vittoria della Supercoppa, tra l'altro appena arrivato.