Finale thriller tra Lazio e Udinese: 4 gol negli ultimi 15', termina 3-3
Termina sul risultato di 3-3 il match dell'Olimpico tra Lazio e Udinese, posticipo della 34ª giornata di Serie A. Gara sblocata da Ehizibue nel primo tempo a cui risponde Pellegrini al 50esimo della ripresa, il parziale è di 1-1 fino agli ultimi incredibili 16 minuti di gioco. Pedro trova un gol bellissimo a giro da fuori area e riporta avanti i suoi, ma Atta non ci sta e sigla una doppietta prima con un tap-in e poi con un tiro preciso all'angolino; agli sgoccioli, al 95esimo, Maldini deposita in porta il tiro-cross di Pedro e regala un punto ai biancocelesti. La squadra di Maurizio Sarri aggancia il Bologna all'ottavo posto, mentre gli uomini di Kosta Runjaic consolidano l'undicesima posizione.
Di seguito la classifica di Serie A dopo la 34ª giornata:
1 - Inter 79 punti, 34 partite giocate
2 - Napoli 69 punti, 34 partite giocate
3 - Milan 67 punti, 34 partite giocate
4 - Juventus 64 punti, 34 partite giocate
5 - Como 61 punti, 34 partite giocate
6 - Roma 61 punti, 34 partite giocate
7 - Atalanta 54 punti, 34 partite giocate
8 - Lazio 48 punti, 34 partite giocate
9 - Bologna 48 punti, 34 partite giocate
10 - Sassuolo 46 punti, 34 partite giocate
11 - Udinese 44 punti, 34 partite giocate
12 - Parma 42 punti, 34 partite giocate
13 - Torino 41 punti, 34 partite giocate
14 - Genoa 39 punti, 34 partite giocate
15 - Fiorentina 37 punti, 34 partite giocate
16 - Cagliari 36 punti, 34 partite giocate
17 - Lecce 29 punti, 34 partite giocate
18 - Cremonese 28 punti, 34 partite giocate
19 - Verona 19 punti, 34 partite giocate
20 - Pisa 18 punti, 34 partite giocate
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