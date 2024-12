Fiorentina, fatta per un difensore: ora Martinez Quarta può salutare

vedi letture

La Fiorentina ritoccherà la difesa: ad un'entrata corrisponderà un'uscita. Nelle prossime ore è atteso Nicolas Valentini dal Boca Juniors. Entro i primi giorni della prossima settimana il classe 2001 sarà un nuovo giocatore di Raffaele Palladino. La dirigenza viola se l'è assicurato a parametro zero. Lucas Martinez Quarta nel frattempo fa le valigie. Il "Chino" non ha trovato abbastanza spazio con Palladino e piace tra le altre al Napoli di Conte. Lo si legge sul Corriere dello Sport.

Siete fuori casa o senza pc? Vi ricordiamo che potete seguirci anche dalla nostra applicazione (cercando "Tutto Napoli" sugli store o cliccando qui per App Store e Android Store) per Iphone, Ipad o Android. Tutto Napoli è il sito sul Napoli più visitato anche da dispositivi mobili grazie all'app più scaricata e più completa sul Napoli (anche con le notifiche push per le notizie dell'ultim'ora).