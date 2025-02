Ufficiale Fiorentina-Lecce, le formazioni: rivoluzione per Palladino, quanti cambi

Con la partita delle ore 20:45 del Franchi tra Fiorentina e Lecce prende ufficialmente il via la 27^ giornata di Serie A. Confermata la nuova rivoluzione tattica di Palladino, che torna a tre in difesa come a inizio stagione: fuori però Comuzzo, al quale viene preferito dal 1’ Pongracic, al rientro dopo due gare in panchina.

Di seguito le formazioni ufficiali di Fiorentina-Lecce.

FIORENTINA (3-4-2-1): De Gea; Pongracic, Mari, Ranieri; Dodo, Cataldi, Mandragora, Gosens; Zaniolo, Ndour; Beltran.

A disposizione: Terracciano, Martinelli, Gudmundsson, Comuzzo, Moreno, Fagioli, Caprini, Harder, Parisi, Rubino.

Allenatore: Raffaele Palladino.

LECCE (4-3-3): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Jean, Gallo; Pierret, Coulibaly, Berisha; Morente, Krstovic, Karlsson.

A disposizione: Fruchtl, Samooja, Rebic, Gaspar, Rafia, N’Dri, Helgason, Veiga, Ramadani, Banda, Burnete, Tiago Gabriel, Kaba, Sala.

Allenatore: Marco Giampaolo.