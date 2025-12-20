Fiorentina, niente Giuntoli: svolta societaria, in arrivo Paratici

vedi letture

La Fiorentina continua nella ricerca di soluzioni per provare a uscire dal momento nerissimo in cui si è infilata e dal quale non riesce davvero a tirarsene fuori. E se la prossima partita, quella di domani alle ore 18:00 del Franchi contro l'Udinese, potrà essere decisiva per le sorti del tecnico Paolo Vanoli, il club viola non si ferma nella ricerca della nuova figura dirigenziale da inserire in organigramma.

L'ultima, grande novità di queste ore porta alla figura di Fabio Paratici. Di recente reinserito dal Tottenham nei propri quadri dirigenziali, l'ex Juventus e Sampdoria ha continuato a collaborare con gli Spurs anche negli anni in cui era inibito dal ruolo, e oggi sembra l'idea più calda di casa Fiorentina. Secondo quanto appreso da TMW, infatti, nelle scorse ore si sono registrati dei contatti tra il club toscano e Paratici, con la proposta di rientrare a lavorare in Serie A assumendo un ruolo che sarebbe di fatto quello di responsabile dell'area tecnica.

