Fiorentina, Palladino: "Protocollo va cambiato! Come non intervenire su errore oggettivo?"

Raffaele Palladino, allenatore della Fiorentina, ha commentato in conferenza stampa la gara persa a San Siro per 2-1 con l'Inter. Di seguito le sue dichiarazioni.

Cosa vi siete detti con l'arbitro a fine partita?

"Non parlo mai degli arbitri, non li giudico e mi sono ripromesso di non giudicare mai un errore arbitrale. Però sicuramente sul gol dell'Inter ci siamo un po' arrabbiati: non mi arrabbio con l'arbitro, ma con il protocollo. Se abbiamo uno strumento che deve aiutare gli arbitri a sbagliare meno, non si può non intervenire su un errore oggettivo, la palla è uscita di 20 centimetri. Sono cose determinanti, poi il protocollo dice che non può intervenire il VAR: sono d'accordo che non possa intervenire su tutto, ma così non va bene altrimenti a fine partita ci troviamo sempre a discutere e usciamo arrabbiati".

Al di là del VAR, sul corner si vedeva a occhio nudo che la palla fosse uscita. I suoi giocatori però sono rimasti tranquilli sul corner.

"È vero che non abbiamo protestato, ma è quello che dico sempre ai miei ragazzi: gli arbitri vanno lasciati tranquilli di sbagliare. Può succedere che uno non vede, come sbaglio io o sbagliate voi o sbagliano i giocatori. Qui però è un errore oggettivo: il protocollo deve per forza cambiare, io non accetto che la palla esca di 30 centimetri e non si possa intervenire".

L'arbitro vi ha detto qualcosa?

"Che non può intervenire. Si attengono al protocollo e noi dobbiamo stare in silenzio. Io dico che il VAR deve migliorare il calcio, ma così no: sulle cose oggettive deve poter fare qualcosa".