Ufficiale Fiorentina, Palladino ritrova Colpani: arriva a titolo definitivo

vedi letture

(ANSA) - FIRENZE, 26 LUG - Adesso è ufficiale: Andrea Colpani è un nuovo giocatore della Fiorentina, dopo che il giocatore era arrivato a Firenze nella serata di ieri per svolgere le visite mediche. Il club viola ha comunicato di "aver acquisito, a titolo temporaneo con diritto di riscatto, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Andrea Colpani dall' A.C. Monza. Colpani, nato a Brescia l' 11 maggio 1999, è cresciuto nel settore giovanile dell'Atalanta e, nell'ultima stagione con la maglia del Monza, ha realizzato 8 gol in 39 apparizioni".

Dopo aver firmato il contratto con la Fiorentina, che diventerà quadriennale in caso di riscatto del cartellino a fine stagione da parte del club gigliato, in giornata raggiungerà il mister Raffaele Palladino (che lo ha allenato nelle ultime due stagioni al Monza) e i nuovi compagni nel ritiro di Preston in Inghilterra e questa sera assisterà all'amichevole tra Fiorentina e Bolton. (ANSA).