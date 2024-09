Fiorentina, quanti guai per Gudmundsson: dall'infortunio al processo

Al problema al polpaccio, intanto, si aggiunge anche la riapertura del processo per "cattiva condotta sessuale"

Sono i giorni della verità per Albert Gudmundsson. L'attaccante islandese, a causa di alcuni problemi al polpaccio, solo ieri ha svolto il primo allenamento con i nuovi compagni e ancora non è mai stato a disposizione di mister Palladino. Una mancanza che si è fatta sentire in casa Fiorentina, considerando anche l'investimento fatto dal club di Commisso, il più oneroso in prospettiva della sua storia. Il nuovo numero 10 gigliato sperava di riuscire a tornare in campo prima della sosta, ma poi calma e prudenza hanno preso il sopravvento. Al problema al polpaccio, intanto, si aggiunge anche la riapertura del processo per "cattiva condotta sessuale" in Islanda, con Gudmundsson che quindi resterà fuori anche dai convocati per la partita contro l'Atalanta.

L'ex Genoa - si legge stamane sul Corriere dello Sport - Stadio - nel weekend volerà in patria, dove lo attende il processo dopo il rinvio a giudizio in seguito al ricorso presentato da una donna in relazione a fatti che sarebbero accaduti in un locale di Reykjavik nell’estate 2023. Il calciatore si è detto sereno, era già stato assolto in primo grado ed è sicuro di poter dimostrare la sua innocenza. In caso di esito negativo del processo, ovvero di colpevolezza di Gudmundsson, i viola si sono comunque tutelati prevedendo nell'accordo col Genoa non solo l'obbligo, ma anche il diritto di riscatto in caso appunto di condanna.