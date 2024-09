Fiorentina, serve un vice Kean: l'ex Simeone è tra le tre soluzioni per gennaio

La Fiorentina ha chiuso il mercato estivo con diversi botti, ma non con la ciliegina finale: un'alternativa a Moise Kean in avanti. L'ex attaccante della Juventus, infatti, non può giocare ininterrottamente per tutta la stagione. Al momento dietro di lui nelle gerarchie c'è Beltran, che però sul gong del mercato ha rischiato di lasciare Firenze. Per l'argentino ha fatto un tentativo il Galatasaray, che si è visto rispondere negativamente dal club viola - non avendo un sostituto pronto - e poi ha virato su Osimhen.

La dirigenza gigliata è quindi già con la testa al mercato di gennaio, quando cioè la priorità sarà proprio - soprattutto in caso di rendimento insoddisfacente di Beltran - un rinforzo per il reparto avanzato. In cima alla lista -come riporta il Corriere dello Sport - c'è Milan Djuric, che la Fiorentina ha provato a prendere già nelle ultime ore del mercato estivo. Il giocatore piace a Palladino e ne ricambia la stima. Inoltre, dato guadagna circa un milione di euro a stagione e che il Monza non chiederebbe più di 2 milioni, sarebbe un'operazione di certo non onerosa.

Oltre al centravanti del Monza, nel mirino due attaccanti non esattamente in cima alle gerarchie dei rispettivi club. Si tratta di Giovanni Simeone del Napoli e di Leonardo Pavoletti del Cagliari. Infine, come soluzione magari più immediata in caso di necessità, dal gruppo degli svincolati viene fuori il nome dell'ex Bayern Monaco Eric-Maxim Choupo-Moting.