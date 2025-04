Flop al Liverpool, Chiesa torna in Serie A? Dall’Inghilterra: due big su di lui

"Federico Chiesa sta bene al Liverpool" aveva dichiarato il padre Enrico qualche tempo fa, spegnando le voci su una possibile separazione tra il figlio e i Reds a fine stagione. Tuttavia, tale eventualità appare tutt'altro che tramontata. Come riportato dal portale specializzato inglese Caughtoffside.com, l'ex bianconero potrebbe fare ritorno in Italia dopo un solo anno in Premier League.

Chiesa, infatti, sarebbe finito nel mirino di Inter e Milan: i nerazzurri sarebbero intenzionati a sfruttare la classica "occasione" di mercato, mentre i rossoneri sembrerebbero essere maggiormente interessati a Chiesa. Molto, comunque, dipenderà dalla modalità di cessione che il Liverpool accetterà a fine stagione e soprattutto se effettivamente deciderà di non puntare più su di lui.

L'avventura di Chiesa con la maglia del Liverpool ha avuto fin qui più ombre che luci, anche per problemi di inserimento dell'attaccante azzurro non avendo praticamente fatto la preparazione estiva ed essendo arrivato alla corte di Arne Slot solo a fine agosto. Nel corso di questa stagione ha messo insieme appena 11 presenze, di cui solo 3 in Premier League e sempre entrando nel finale. Nelle ultime settimane, comunque, da segnalare il suo gol in finale di Carabao Cup contro il Newcastle (persa dal Liverpool per 2-1).