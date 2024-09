Fonseca a rischio, Ibrahimovic spinge per Tudor o Sarri. No ad Allegri

L'allenatore del Milan, Paulo Fonseca, è in bilico. Rischia in caso di ko nel derby. Del futuro della panchina rossonera parla il quotidiano Repubblica oggi in edicola. Il primo nome è quello di Sarri, no ad Allegri: "Di questo Milan, l’ex tecnico della Lazio conosce bene Loftus-Cheek, giocatore che voleva in biancoceleste, e Morata, che invece al Chelsea ha faticato ad adattarsi ai suoi schemi.

L’idea del Milan è affidarsi a un allenatore italiano o esperto del nostro campionato, per questo Ibra insiste su Tudor: il croato sarebbe il suo preferito. Però gioca con la difesa a 3, mentre la squadra è stata costruita per la linea a 4, l’ossessione di Sarri".