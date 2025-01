Frattesi chiude all'addio: "Felicissimo qui, l'Inter è una famiglia e sto bene"

Protagonista in campo, ma anche sul mercato, Davide Frattesi risponde ai microfoni di Sky dopo il gol nel 4-0 dell'Inter al Lecce: "Io sono felicissimo di stare qui, a partire dal gruppo a tutto lo staff sono in una famiglia e quindi cerco di ripagarli come posso. A volte va bene, altre meno bene. Ma sono felice qui".

