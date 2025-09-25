Ufficiale Galliani lascia il Monza: non sarà presidente con la nuova proprietà

(ANSA) - MILANO, 25 SET - Adriano Galliani lascia il Monza. Il dirigente sportivo ha comunicato alla nuova proprietà del club, e a Fininvest, di non accettare l'incarico di presidente che gli era stato offerto. "Una scelta difficile - spiega - presa per dedicarmi al meglio alle altre attività in cui sono impegnato, ma anche per lasciare alla nuova proprietà e al nuovo management la massima libertà di imprimere la propria visione e portare avanti i loro progetti. Tra questi riportare il Monza in A: un traguardo storico, raggiunto per la prima volta sotto la gestione Fininvest, coronando così il desiderio del Presidente Silvio Berlusconi". (ANSA).