Gara folle al Via Del Mare: due espulsioni e due gol nel recupero, Lecce-Parma finisce 2-2

vedi letture

Termina sul risultato di 2-2 il match del Via Del Mare tra Lecce e Parma, valido per la 5ª giornata di Serie A. Una partita incredibile cui succede di tutto: nel primo tempo la sblocca Dorgu su assist di Ramadani (33'), ma è nella ripresa che inizia il vero spettacolo.

A inizio secondo tempo Guilbert viene espulso per un colpo al volto ai danni di Cancellieri. Lo stesso Cancellieri dieci minuti dopo prende il rosso per aver fermato Dorgu da ultimo uomo, e sulla punizione segna il raddoppio Krstovic (59'). La gara sembra totalmente in mano al Lecce, ma Krstovic sbaglia due clamorosi che avrebbero chiuso i conti. Così il Parma nel recupero la riprende con il cuore: prima Almqvist (93') accorcia le distanze, poi all'ultimo respiro chiude la rimonta la zampata di Hainaut (96').