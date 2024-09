Gasperini difende De Rossi: "Per il mercato siamo stati un mese a girarci i pollici"

vedi letture

Gian Piero Gasperini, oggi intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro l'Arsenal di Champions League, ha parlato così dell'addio di De Rossi alla Roma, deciso oggi dalla società giallorossa a sorpresa: "L’esonero di de Rossi mi ha molto sorpreso. Questa stagione è iniziata in modo difficile per tutti gli allenatori, ci sono stati molti cambi per via del mercato. Quello che è stato ribadito da tutti, ma non succederà probabilmente nulla, è che questo mercato che ha portato cambiamenti con il campionato già aperto. Diventa difficile il lavoro degli allenatori.

Siamo stati un mese e mezzo a girarci i pollici o allenare ragazzi che magari poi andavano via, ci vuole un po' di tempo per tutti. Giocare a calcio non è mettere dentro un numero di giocatori appena arrivati. È evidente che la Serie A è iniziata con delle difficoltà un po' per tutti, mi dispiace perché l'allenatore in questi momenti paga di più, ho la sensazione che anziché prendere credito ne sta prendendo sempre meno, a vantaggio di altre figure di mercato e di trasferimenti che poi mettono in difficoltà il lavoro dell'allenatore".