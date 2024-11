Gazzetta a sorpresa sulla Juve: "La strada è quella giusta, le prestazioni lo confermano"

vedi letture

Pari senza gol ma con 7 assenti di lusso per la Juve e una squadra senza attacco. Ecco perché per Motta va bene anche fare 0-0 contro il Milan.

Lo ricorda La Gazzetta dello Sport oggi in edicola: "La strada è quella giusta, Motta lo ripete da qualche settimane e le prestazioni lo confermano. La sua squadra ha tenuto testa a Napoli, Inter e Milan e non ha ancora mai perso in campionato".