Ufficiale Genoa, arriva anche l'annuncio: via Vieira, squadra affidata a Murgita-Criscito

La notizia era già circolata nelle scorse ore, col dietrofront dopo la scelta di ieri, ma ora è arrivata anche l’ufficialità. Patrick Vieira non è più l’allenatore del Genoa. Questo il comunicato del club:

“Genoa CFC comunica che Patrick Vieira non è più l’allenatore della Prima Squadra. La società desidera ringraziare il tecnico e il suo staff per la serietà e la professionalità dimostrate nel corso del loro lavoro e formula i migliori auguri per il prosieguo della loro carriera professionale. La guida tecnica della Prima Squadra è stata affidata ad interim a mister Roberto Murgita coadiuvato da mister Domenico Criscito”.