Ricordate Diouf? L'Inter lo soffiò al Napoli, ma è già bocciato: andrà via a gennaio

Cristian Chivu sta dando spazio a tanti elementi della rosa, ma non a tutti e si attende il mese di gennaio per aggiungere qualità alla rosa specialmente a centrocampo. Lo scrive la Gazzetta dello Sport raccontando delle difficoltà di Andy Diouf, centrocampista 22enne acquistato dal Lens la scorsa estate per 20 milioni di euro strappandolo proprio al Napoli. La scelta non è stata fin qui ripagata da quanto fatto vedere sul rettangolo verde: è di fatto un oggetto misterioso visto che nel corso della stagione ha disputato complessivamente 26 minuti e Chivu ha ammesso di non ritenerlo pronto.

L’intenzione dei nerazzurri adesso sarebbe quella di piazzarlo in prestito nella sessione invernale di trattative. Ma anche Zielinski può partire per età e ingaggio. E fra i profili che sarebbero sondati ci sarebbe Morten Frendrup del Genoa. Il centrocampista danese era già uno degli obiettivi nerazzurri a luglio scorso ma alla fine il giocatore ha voluto rimanere in rossoblù per giocarsi le sue carte. Adesso potrebbe nuovamente alzarsi il pressing ma resta da vedere la posizione del club ligure. Diouf intanto non ha convinto e può già partire.