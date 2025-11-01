Ufficiale

Udinese-Atalanta, le formazioni: Buksa sostituisce Davis, si rivede Scamacca

Oggi alle 14:10Serie A
di Antonio Noto

La 10ª giornata si apre con  la sfida di oggi pomeriggio alle ore 15 tra Udinese e Atalanta. I friulani cercano riscatto dopo il ko contro la Juventus, dall'altra parte i nerazzurri, unica formazione ancora imbattuta ma abbonata ormai ai pareggi (7 su 9 partite di campionato).

Runjaic, dovendo fare a meno di Davis, in avanti punta su Buksa (in gol nell'ultimo weekend, nel match contro il Lecce) insieme a Zaniolo. Dall'altra parte Juric cambia il tridente avanzato rispetto alla gara contro il Milan, piazzando Samardzic e Sulemana alle spalle di Scamacca. Di seguito le formazioni ufficiali.

UDINESE (3-5-2): Okoye; Bertola, Kabasele, Solet; Zanoli, Ekkelenkamp, Karlstrom, Atta, Kamara; Zaniolo, Buksa. All. Runjaic

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Koussounou, Hien, Djimsiti; Zappacosta, Ederson, Pasalic, Zalewski; Samardzic, Sulemana; Scamacca. All. Juric