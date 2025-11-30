Sprofondo Viola: Fiorentina ancora al palo! Ko contro l'Atalanta dell'ex Palladino

L’Atalanta dell'ex viola Palladino trova finalmente la sua prima vittoria in campionato, superando la Fiorentina di Vanoli con una prova di solidità, compattezza e grande cinismo sotto porta. La Viola, invece, esce dall’Arena di Bergamo con la consapevolezza di essere ancora lontana dalla condizione ideale: gli spunti delle prime gare col nuovo tecnico sembrano svaniti e la scossa attesa non è arrivata nemmeno nel 13° turno.

Dopo un primo tempo equilibrato, deciso dal tiro-cross vincente di Kossounou al 41’, i nerazzurri chiudono i giochi a inizio ripresa con il gol del 2-0 firmato da Lookman, pronto a ribadire in rete una respinta di De Gea su incornata di De Ketelaere. La Fiorentina reagisce solo a tratti: Kean si vede negare il gol da un salvataggio di Scamacca e più tardi colpisce un palo su punizione di Mandragora. L’Atalanta amministra con ordine fino al triplice fischio e porta a casa tre punti pesanti, salendo a quota 16. La Viola, invece, resta penultima con appena 6 punti e una crisi sempre più profonda.