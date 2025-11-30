Sprofondo Viola: Fiorentina ancora al palo! Ko contro l'Atalanta dell'ex Palladino

Sprofondo Viola: Fiorentina ancora al palo! Ko contro l'Atalanta dell'ex PalladinoTuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 19:53Serie A
di Antonio Noto

L’Atalanta dell'ex viola Palladino trova finalmente la sua prima vittoria in campionato, superando la Fiorentina di Vanoli con una prova di solidità, compattezza e grande cinismo sotto porta. La Viola, invece, esce dall’Arena di Bergamo con la consapevolezza di essere ancora lontana dalla condizione ideale: gli spunti delle prime gare col nuovo tecnico sembrano svaniti e la scossa attesa non è arrivata nemmeno nel 13° turno.

Dopo un primo tempo equilibrato, deciso dal tiro-cross vincente di Kossounou al 41’, i nerazzurri chiudono i giochi a inizio ripresa con il gol del 2-0 firmato da Lookman, pronto a ribadire in rete una respinta di De Gea su incornata di De Ketelaere. La Fiorentina reagisce solo a tratti: Kean si vede negare il gol da un salvataggio di Scamacca e più tardi colpisce un palo su punizione di Mandragora. L’Atalanta amministra con ordine fino al triplice fischio e porta a casa tre punti pesanti, salendo a quota 16. La Viola, invece, resta penultima con appena 6 punti e una crisi sempre più profonda.