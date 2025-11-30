Juventus, problemi per Spalletti: a Napoli senza Vlahovic e le alternative non danno garanzie

vedi letture

La Juventus torna alla vittoria in campionato contro il Cagliari, ma Luciano Spalletti non può dirsi del tutto tranquillo. Come riportato da Sportmediaset, l’infortunio di Vlahovic rappresenta un problema significativo, considerando che il serbo salterà certamente le prossime partite, tra queste la trasferta di Napoli di domenica prossima.

Le alternative non offrono, al momento, garanzie piene: Jonathan David ha mostrato buona intesa con i compagni ma poca incisività in area, mentre Openda, subentrato nel finale, è apparso poco brillante e non del tutto concentrato. Proprio per questo la Juventus si aspetta una risposta forte dai due attaccanti, che ora avranno più spazio e responsabilità. La loro continuità sarà fondamentale per compensare l’assenza di Vlahovic e per dimostrare di poter reggere il peso dell’attacco bianconero nelle settimane a venire.