Pisa-Inter, le formazioni: Acerbi e Sucic tornano dal 1'
Alle 15 l'Inter fa visita al Pisa per il match valido per la 13ª giornata di Serie A. Chivu, che deve rinunciare a Bonny, sceglie Thuram al fianco di Lautaro, con Sucic che torna titolare (solo in panchina Mkhitaryan, di rientro dall'infortunio), con Acerbi al centro della difesa e Luis Henrique sulla fascia destra. Gilardino invece punta su Meister e Nzola per l'attacco. Di seguito le scelte dei due allenatori per la partita. Di seguito le formazioni ufficiali.
PISA (3-5-2): 22 Scuffet; 4 Caracciolo, 39 Albiol, 5 Canestrelli; 15 Touré, 36 Piccinini, 20 Aebischer, 6 Marin, 3 Angori; 9 Meister, 18 Nzola
A disposizione: 12 Nicolas, 34 Vukovic, 7 Leris, 8 Højholt, 10 Tramoni, 16 Buffon, 26 Coppola, 32 Moreo, 33 Calabresi, 42 Bettazzi, 72 Maucci, 94 Bonfanti, 99 Lorran. Allenatore: Alberto Gilardino.
INTER (3-5-2): 1 Sommer; 25 Akanji, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 11 Luis Henrique, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 8 Sucic, 32 Dimarco; 9 Thuram, 10 Lautaro.
A disposizione: 13 J. Martinez, 60 Taho, 6 De Vrij, 7 Zielinski, 16 Frattesi, 17 Diouf, 22 Mkhitaryan. 30 Carlos Augusto, 31 Bisseck, 43 Cocchi, 49 Maye, 94 Esposito. Allenatore: Cristian Chivu.
