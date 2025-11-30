Ufficiale
Cagliari già al lavoro per Napoli: riposo e terapie per Mina. Il report del club
TuttoNapoli.net
Rientrato ieri sera da Torino dopo la sconfitta con la Juventus, stamattina il Cagliari è già sceso in campo per iniziare a preparare il prossimo impegno ufficiale, la gara degli Ottavi di Coppa Italia Frecciarossa contro il Napoli, in programma mercoledì 3 dicembre alle ore 18.
Due i gruppi di lavoro che hanno caratterizzato la seduta odierna: i calciatori maggiormente impiegati nel match di ieri hanno svolto un lavoro defaticante. Per gli altri attivazione e serie di lavori atletici. In gruppo l'ex centrocampista azzurro Marko Rog, personalizzato per Luca Mazzitelli. Riposo e terapie per Yerry Mina. Domani, lunedì 1° dicembre, nuovo allenamento fissato al pomeriggio. A riportarlo è il sito ufficiale del Cagliari.
