Il Lecce supera il Torino con brivido finale: prima vittoria in casa per i salentini

Il Lecce supera il Torino 2-1 nel lunch match della tredicesima giornata di Serie A grazie a una prova determinata e ricca di intensità. I giallorossi trovano il doppio vantaggio con un uno-due clamoroso. I salentini prima sbloccano la gara con un colpo di testa vincente di Coulibaly su corner battuto da Berisha e poi raddoppiano con un tocco a due passi dalla porta di Banda, servito sempre dal numero 10 giallorosso.

La squadra di Baroni trova riapre il match al 58': pallone perso ingenuamente da Banda a metà campo e ripartenza granata affidata Vlasic, che serve al limite Adams. Lo scozzese si porta la palla sul destro e scarica un bolide sotto l'incrocio dei pali. I salentini difendono il vantaggio con Falcone, che diventa protagonista assoluto nel finale. Al 90' il portiere del Lecce para un rigore ad Asllani, conclusione debole e abbastanza centrale dell'ex Inter che il portiere blocca senza eccessivi patemi. E' la prima vittoria in campionato per la squadra di Di Francesco che risale dalla zona retrocessione e aggancia l'Atalanta a 13 punti.