Juventus, tegola Vlahovic: il serbo rischia fino a tre mesi di stop

La Juventus ritrova la vittoria contro il Cagliari, ma la serata allo Stadium è segnata dal grave infortunio occorso a Dusan Vlahovic L’attaccante serbo è uscito dal campo in lacrime dopo aver accusato un forte dolore all’adduttore sinistro proprio nel momento del tiro. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il timore è che possa trattarsi di una lesione muscolare, anche se sarà necessario attendere gli esami strumentali per conoscere l’entità esatta del problema.

Un’eventuale lesione agli adduttori rappresenterebbe una situazione delicata, che richiede tempi di recupero lunghi e grande prudenza per evitare ricadute. In casi simili, lo stop può arrivare anche a tre mesi, ma la durata dipenderà solo dalla diagnosi definitiva. Intanto Spalletti è costretto a rivedere le soluzioni offensive in vista di Napoli, puntando sul rapido recupero di David e Openda per non perdere equilibrio e peso in attacco nelle prossime settimane.