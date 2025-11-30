Ufficiale Atalanta-Fiorentina, formazioni: le scelte di Palladino e Vanoli

vedi letture

Sono ufficiali le formazioni di Atalanta e Fiorentina per il match valido per il 13° turno di Serie A in programma alle ore 18 alla New Balance Arena. Di seguito i due schieramenti in campo, scelti rispettivamente da mister Palladino (grande ex incontro dell'incontro) e mister Vanoli:

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi, Kossounou, Hien, Djimsiti; Bellanova, Ederson, De Roon, Zappacosta, De Ketelaere, Lookman, Scamacca. All. Palladino.

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Pablo Marì, Ranieri; Dodò, Mandragora, Fagioli, Sohm, Parisi; Piccoli, Kean. All. Vanoli.