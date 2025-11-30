L'Inter fatica, ci pensa Lautaro: doppietta e Pisa piegato nella ripresa

L’Inter soffre per gran parte del match all’Arena Garibaldi, trovando pochi spazi contro un Pisa organizzato e molto intenso. Nel primo tempo i nerazzurri provano più volte a rendersi pericolosi con Lautaro e Barella, mentre il Pisa risponde con Touré e Piccinini, impegnando la retroguardia di Chivu. Sommer controlla l’ultimo brivido della frazione, con il match che rimane bloccato e aperto a ogni sviluppo.

Nella ripresa il Pisa parte meglio e crea due ottime occasioni con Meister e Nzola, che spreca un contropiede a campo aperto. L’Inter però colpisce nel momento più difficile: al 70’ Zielinski recupera palla e avvia l’azione che porta al sinistro all’incrocio di Lautaro Martinez. Tredici minuti dopo il capitano nerazzurro chiude i conti con una scivolata sul cross di Barella, firmando la doppietta che decide lo 0-2 finale.