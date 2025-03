Ufficiale Genoa-Empoli, le formazioni: Zanoli ancora titolare

Alle ore 15, tra le due partite che propone il programma del 27° turno di Serie A, troviamo anche la sfida del Ferraris tra Genoa ed Empoli. Vieira riserva qualche sorpresa rispetto alle scelte di formazione attese, proponendo quello che sembra un vero e proprio 4-4-2, in cui trova posto Zanoli sulla corsia di destra. Davanti il tandem con Messias e Pinamonti. In casa Empoli invece confermato Marianucci, eroe dello Stadium, nella linea a tre di D'Aversa, così come Colombo a guidare dal centro il reparto offensivo, con Henderson ed Esposito alle sue spalle che avranno il compito di rifornirlo. L'autore del gol alla Juve mercoledì, Maleh, a centrocampo assieme a Grassi.

Di seguito le formazioni ufficiali di Genoa - Empoli.

GENOA (4-4-2): Leali; De Winter, Bani, Vasquez, Martin; Zanoli, Masini, Frendrup, Miretti; Messias, Pinamonti.

A disposizione:

Allenatore: Patrick Vieira.

EMPOLI (3-4-2-1): Silvestri; Goglichidze, Marianucci, Pezzella; Gyasi, Grassi, Maleh, Cacace; Henderson, Esposito; Colombo.

A disposizione: Seghetti, Vasquez, Brancolini, Sambia, Kouame, Kovalenko, De Sciglio, Tosto, Bacci, Asmussen, Campaniello, Konate.

Allenatore: Roberto D'Aversa.