Inter, brutte notizie per Chivu: infortunio per Pio Esposito

La sfida contro la Fluminense si avvicina. Domani alle ore 21 (ora italiana) la squadra di Cristian Chivu scenderà in campo per l'ottavo di finale del Mondiale per Club con diverse novità. Dubbi e rientri per il tecnico nerazzurro che è al lavoro per trovare l'assetto giusto da opporre ai brasiliani che rappresentano un ostacolo da non sottovalutare. La buona notizia è rappresentata dal recupero a pieno regime da parte di Marcus Thuram. L'attaccante francese infatti sarà a disposizione per domani.

Si ferma Pio Esposito

Tegola invece per quanto riguarda Francesco Pio Esposito. L'attaccante protagonista del match contro il River Plate, riporta SportMediaset, non ha svolto l'ultimo allenamento e verrà sottoposto subito ad accertamenti per capire l'entità del problema. Chiaramente sarà in dubbio per il prossimo match con il mister nerazzurro che sta valutando due alternative.