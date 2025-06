Lazio, Lotito sul blocco al mercato: “Non abbiamo bisogno di comprare e Sarri è carico”

La Lazio ha il mercato bloccato a causa del mancato rispetto di tre indici non a norma. La notizia è emersa nei giorni scorsi e oggi ne ha parlato Claudio Lotito a Il Messaggero: "La norma così non può andare avanti - spiega il patron - Non rispecchia la situazione del club in questo momento, perciò non è giusto che venga posto il blocco. Se decido di fare acquisti ricapitalizzo, ma non avrebbe senso perché la Lazio non ha necessità di capitali, né problemi di giocatori. Al massimo aggiustiamo a gennaio, non è questo il problema".

Sullo stato attuale della rosa Lotito si esprime così: "Non abbiamo né necessità di vendere i big e né di acquistare. Anzi, dobbiamo sfoltire la rosa perché abbiamo 30 giocatori per una competizione. Per Castellanos mi hanno offerto 40 milioni, idem per Rovella, Gila e Zaccagni. Poi 35 per Tavares, 25 per Isaksen e 15 per Romagnoli. Tchaouna l'ho venduto a 15 (14 più 3 di bonus). Ma non voglio smantellare la squadra".

Nessun problema con Sarri, almeno così dice Lotito: "Sarri è carico. E una persona per bene e di qualità. Siamo entrambi abituati a onorare gli impegni presi. Tra l'altro, venendo dal