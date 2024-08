Genoa, Gilardino invoca gli acquisti: "Siamo corti, c'è da intervenire sul mercato"

Il Genoa esordirà ufficialmente domani contro la Reggiana nei trentaduesimi di Coppa Italia. Così alla vigilia del match ha rilasciato alcune dichiarazioni il tecnico rossoblu Alberto Gilardino, commentando anche la cessione di Retegui e la posizione di Gudmundsson: "A livello numerico siamo corti e c'è la necessità di intervenire. La società sa cosa serve e c'è massima condivisione e massima fiducia nella direzione sportiva. I dirigenti conoscono le mie volontà per rimanere competitivi".

